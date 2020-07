Quando confrontados com o diagnóstico de escoliose, sobretudo os doentes mais jovens e as suas famílias, deparam-se com inúmeras dúvidas e inquietações. Em caso de suspeita, o primeiro passo deve ser recorrer ao médico para que seja feita uma avaliação do quadro clínico e possam ser esclarecidos mitos e factos relacionados com a escoliose.

1. O que é a escoliose?

É uma deformidade tridimensional da coluna que se caracteriza por uma curvatura lateral no plano frontal, ou seja, quando olhamos de frente a coluna pode ter a forma de um ‘S’ ou de um ‘C’. O diagnóstico é feito quando o ângulo da curvatura é superior a 10 graus. Ângulos inferiores são considerados apenas desvios escolióticos, na maioria dos casos sem relevância clínica.

2. Qual a causa?

São conhecidas algumas causas de escoliose (nomeadamente congénitas e neuromusculares), mas na maioria das vezes não se sabe o que está na sua origem. Estes casos são denominados de escoliose idiopática (idiopática = causa desconhecida) e classificados de acordo com a idade de apresentação (infantil entre os 0 e 3 anos, juvenil dos 4 aos 10 anos, do adolescente a partir dos 10 anos até aos 18). A escoliose idiopática do adolescente é a mais comum.

3. Quem é mais afetado?

A escoliose idiopática afeta aproximadamente 3% dos adolescentes. Em casos ligeiros tem incidência semelhante em rapazes e raparigas, nos casos de maior gravidade a incidência é superior nas raparigas. A existência de familiares com escoliose é comum, mas o facto de a mãe ou o pai terem escoliose não significa que os filhos a venham a desenvolver.

4. Quais são os sinais de alerta?

Os sinais que devem motivar avaliação médica são: assimetria da altura dos ombros e bacia; proeminência das costelas ou de uma omoplata; inclinação do tronco para um dos lados.