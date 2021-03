1. Reduz a dor crónica

Fumar canábis em cachimbo pode reduzir significativamente a dor crónica em pacientes com nervos danificados, revelou um estudo feito no Canadá e publicado na revista científica "Canadian Medical Association Journal". Entre 1 e 2% da população sofre de dor neuropática crónica.

2. Diminui os sintomas da Doença de Alzheimer

A administração de extratos de canábis com THC foi associada à mitigação dos sintomas de agitação e demência relacionados com a doença de Alzheimer, de acordo com dados de ensaios observacionais da Universidade de Tel-Aviv publicados em 2016 no "The Journal of Alzheimer's Disease".

3. Rejuvenesce o cérebro

Cientistas do Instituto de Psiquiatria Molecular da Universidade de Bona, na Alemanha, descobriram que uma pequena dose do principal componente ativo da canábis, o THC (tetraidocanabinol), melhora o desempenho cerebral e rejuvenesce o cérebro, segundo um estudo publicado na revista Nature Medicine. É mais um ponto a favor da cannabis sativa.

4. Possui propriedades terapêuticas

Uma meta-análise baseada em 10 mil estudos, publicada em janeiro de 2017 pela Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina, dos Estados Unidos, mostrou que a canábis pode ter benefícios terapêuticos em pacientes que estejam a realizar quimioterapia, diminuindo os efeitos secundários deste tratamento oncológico.

5. É anticancerígena

O Instituto Nacional para o Abuso de Drogas (Nida) dos Estados Unidos publicou um relatório em que admite o potencial da canábis no combate das células cancerígenas. O documento cita a investigação de Wai Liu, da Universidade de Londres, que mostra que o uso de canabidiol (CBD) e tetrahidrocanabinol (THC) - duas substâncias canabinoides presentes na cannabis sativa - inibem o glioma, um tipo de cancro cerebral.

6. Alivia o stress pós-traumático

A canábis pode combater os efeitos negativos no comportamento e os de caráter psicológico que acarreta a síndrome de stress pós-traumático, segundo um estudo da Universidade de Haifa. A investigação foi realizada pelos investigadores Najshon Korem e Irit Akirav, do Departamento de Psicologia.

7. Combate a esclerose múltipla

O extrato de canábis atenua a rigidez muscular em pacientes afetados por esclerose múltipla, revela um estudo publicado no Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. Cerca de 90% dos doentes com esclerose múltipla sofrem de rigidez muscular, o que reduz a mobilidade e qualidade de vida.

8. Diminui a apneia do sono

Um estudo clínico com 17 pacientes com apneia do sono revelou que o extrato da cannabis sativa, o THC, melhorou significativamente os sintomas da doença. O estudo foi publicado na revista "Frontiers in Psychiatry" por cientistas do Departamento de Medicina da Universidade de Illinois, em Chicago, Estados Unidos. Para o estudo, os investigadores injetaram THC no gânglio nodoso, aumentando a fadiga e proporcionando o relaxamento total do organismo.

9. Combate autismo

Um estudo do médico brasileiro especialista em medicina preventiva e social Paulo Fleury Teixeira mostrou que o óleo de cannabis sativa, rico em canabidiol, pode tratar os sinais, sintomas e distúrbios associados ao autismo e à epilepsia. Para além de clínico, Paulo Fleury Teixeira é investigador e professor na Universidade Federal de Minas Gerais.

10. Pode ajudar a controlar o peso

Um estudo da Universidade de Harvard sugere que os fumadores de canábis tendem a ter a circunferência abdominal mais delgada. Para realizar o estudo, os investigadores mediram as cinturas e o nível de glicose no sangue de homens e mulheres adultas de 2005 a 2010. A maioria das pessoas que fumava canábis tinha uma medida de cintura menor.