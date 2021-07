Este nutriente é fundamental para o funcionamento do nosso corpo, pois a sua principal função é fornecer energia ao organismo. A digestão dos hidratos de carbono resulta na glicose, a partir da qual o organismo sintetiza até 80% da energia que precisa para funcionar. Assim, os hidratos são fundamentais para uma alimentação equilibrada, promovendo a sua saúde e bem-estar.

No entanto, antes de falarmos sobre as razões para os consumir, é imperativo que entendamos que tipos de hidratos de carbono existem e as suas diferenças. É o tipo de hidrato que define a sua qualidade e importância na nossa alimentação. São compostos por cadeias de unidades e podem ser divididos em dois grupos, designadamente:

Os hidratos de carbono simples

Compostos por cadeias muito pequenas de glicose, monossacarídeos, frutose e galactose, que rapidamente são absorvidas, e por isso são designados “de absorção rápida”. Na sua versão simples, os hidratos de carbono são, essencialmente, açúcar e existem de forma natural em muitos alimentos, como a lactose, presente no leite, ou a frutose, presente na fruta.

Os hidratos de carbono simples são os responsáveis pelo sabor doce dos alimentos, sendo crucial distinguir o doce da fruta, por exemplo, – que para além dos hidratos de carbono contém um bom aporte de fibra, minerais, vitaminas ou antioxidantes – do sabor doce de alimentos como bolos, sobremesas ou refrigerantes, que têm grandes quantidades de açúcar e são pobres em outro tipo de nutrientes. Açúcar, leite, fruta e mel são alguns exemplos de alimentos que contêm hidratos de carbono simples.

Os hidratos de carbono complexos

Apresentam cadeias mais longas de hidratos, que demoram mais tempo para serem digeridas e absorvidas, sendo designados “de absorção lenta”. Este tipo ajuda a prolongar a saciedade, pois satisfaz as necessidades do organismo de forma gradual e equilibrada, através de um índice glicémico mais reduzido face aos hidratos de carbono simples.

E onde podemos encontrar os hidratos de carbono complexos? Dos vegetais, às leguminosas ou aos cereais integrais. Estes são os hidratos que devemos privilegiar, consumindo-os de forma regular e diária.

Sabendo a função dos hidratos de carbono e as suas diferenças, é fundamental entender por que devemos comer hidratos de carbono regularmente. Existem inúmeras razões, mas estas são as cinco mais relevantes:

1. São a nossa principal fonte de energia, proporcionando a quantidade necessária para as nossas funções corporais, desde o exercício muscular, à manutenção da temperatura, à digestão e à assimilação de nutrientes, entre outras. Na verdade, o Instituto Português de Cardiologia recomenda que, pelo menos, 50% da energia diária seja obtida através dos hidratos de carbono, e a maior porção deverá ser fornecida pelos complexos, presentes principalmente nos cereais integrais, nos vegetais e nas leguminosas;

2. Integram os ácidos nucleicos – ADN e ARN – que servem para conservar e transmitir a informação genética e das membranas celulares;

3. Se optarmos por ingerir hidratos de carbono acompanhados de fibra, como por exemplo os cereais integrais e os vegetais, a sua assimilação natural é ainda mais lenta, criando um ambiente estável no que diz respeito aos níveis de açúcar na corrente sanguínea. Assim, devemos, sempre, preferir os hidratos de carbono complexos. Os simples e industrializados são, efetivamente, os que devemos evitar, que sendo os vilãos da história dão má fama aos hidratos de forma geral. A ingestão regular de hidratos de carbono complexos ajuda na redução do risco da diabetes tipo 2, favorecendo a correta função do pâncreas e a segregação de insulina regular, através da absorção lenta e manutenção dos níveis de açúcar no sangue;

4. O consumo de hidratos de carbono complexos de boa qualidade – cereais integrais, leguminosas e vegetais – ajuda a reduzir o risco de obesidade e doenças cardiovasculares;

5. Estão presentes em diferentes alimentos, sendo que quando os consome, não está apenas a ingerir hidratos, mas também outros nutrientes essenciais para a sua saúde, como por exemplo fibra, vitaminas e minerais.

Concluindo, devemos consumir hidratos de carbono complexos com frequência. Mas quais serão os melhores momentos do dia?

O corpo humano obtém grande parte da energia que precisa para funcionar através da glicose, mas não consegue armazená-la em grandes quantidades. Assim, para garantir níveis de açúcar – e, por conseguinte, níveis de energia – regulares no sangue, evitando picos de insulina, é importante consumir hidratos de carbono complexos de forma regular e ao longo do dia. Por exemplo, torna-se especialmente importante antes de atividades físicas que exigem uma dose extra de energia.

É importante relembrar que a não ingestão de hidratos acarreta vários efeitos negativos para a nossa saúde. Quando não ingerimos hidratos de carbono complexos em doses suficientes, sintomas como fadiga, cansaço, dores de cabeça, falta de concentração, irritabilidade e insónia podem ser recorrentes. Desta forma, é crucial entender que uma alimentação que os restrinja de forma global tem consequências a curto, médio e longo prazo. Precisamos de energia de qualidade para que o nosso organismo possa funcionar corretamente, daí que a presença de hidratos de carbono complexos seja uma necessidade diária para uma alimentação equilibrada, completa e verdadeiramente nutritiva.