1. Rico em vitamina C

Embora menos referido do que quando comparado com outras frutas, o marmelo é uma excelente fonte de vitamina C. Esta vitamina desempenha um papel vital na saúde do sistema imunológico, na formação de colagénio e na absorção de ferro.

2. Antioxidantes menos conhecidos

Além da já referida vitamina C, o marmelo contém antioxidantes menos conhecidos, como o ácido quercetina e epicatequina. Estes compostos ajudam a combater os danos causados pelos radicais livres e têm potencial benefício na prevenção de doenças crónicas.

3. Fibra alimentar significativa

O marmelo é uma excelente fonte de fibras alimentares, especialmente a pectina. A pectina é conhecida por promover a saúde digestiva, reduzir o colesterol e ajudar a manter níveis saudáveis de açúcar no sangue.

4. Potássio para a saúde do coração

O marmelo contém potássio, um mineral essencial para a saúde cardiovascular. Ajuda a regular a pressão arterial e reduz o risco de doenças cardíacas.

5. Potencial benefício para a saúde óssea

O marmelo contém quantidades significativas de minerais como cálcio, potássio e magnésio, que desempenham um papel importante na saúde óssea. O cálcio é essencial para a formação e manutenção dos ossos, enquanto o potássio e o magnésio contribuem para a densidade mineral óssea.

6. Flavonoides para a saúde dos olhos

Os flavonoides encontrados no marmelo, como a rutina, podem beneficiar a saúde ocular, dado apresentarem propriedades anti-inflamatórias que podem proteger os olhos contra danos causados pelo stress oxidativo.

7. Interessante teor de ferro

Embora não seja uma fonte significativa de ferro, o marmelo fornece uma pequena quantidade deste mineral essencial.

8. Baixo índice glicémico

O marmelo tem um índice glicémico relativamente baixo, o que significa que a sua ingestão não causa picos significativos nos níveis de açúcar no sangue. Este facto faz do marmelo uma boa escolha para indivíduos preocupados com o controlo do açúcar no sangue.