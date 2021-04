A inestética celulite ocorre porque a gordura extravasa as células adipócitas, alterando a sua estrutura. Isto origina a formação de tecido fibroso, comprometendo a micro-circulação e conferindo à pele um aspeto irregular, tal como a casca de uma laranja. Tal alteração deve-se a fatores como a predisposição genética, alterações hormonais, má circulação sanguínea, sedentarismo ou má alimentação. Podendo surgir em qualquer momento da vida da mulher, seja ela magra ou mais curvilínea.

A pensar em todas as mulheres, Cellulase, marca líder no combate à pele casca de laranja, lança uma solução inovadora - o novo Plano Cellulase 3 Passos - que permite reduzir as tão indesejadas imperfeições em apenas 4 semanas**.

Com resultados comprovados em estudo de eficácia, o programa “é um verdadeiro boost de autoestima e confiança e o aliado perfeito para atacar este inimigo”, explicam os laboratórios Perrigo em comunicado.

Depois de meses de confinamento, e provavelmente menos cuidados com o corpo por parte de muitas mulheres, esta solução da Cellulase foi desenvolvida a pensar nas exigências e necessidades da mulher.

Novo Plano Cellulase 3 Passos Passo 1: Toma diária de 2 cápsulas em duas refeições principais (Cellulase Pearls ou Cellulase Advanced) (PVPR: entre 50,99€ a 55,79) Passo 2: Aplicação 3 x semana do gel esfoliante, em dias intercalados (PVPR: 19,99€) Passo 3: Aplicação diária do creme refirmante, 2x por dia, de manhã e à noite (PVPR: 34,99€)

O novo Plano Cellulase atua em duas frentes: de dentro para fora com a toma do suplemento alimentar Cellulase Pearls ou Cellulase Advanced, consoante o grau de pele casca de laranja, e à superfície da pele com a nova gama Cellulase Gel Esfoliante e Cellulase Creme Refirmante.

"Associar a eficácia do suplemento alimentar, que atua desde o interior na origem do problema, a uma gama de aplicação tópica, não só melhora a aparência da pele ao nível exterior, como também lhe confere uma maior firmeza, permitindo reduzir eficazmente centímetros nas zonas problemáticas em 4 semanas**", acrescenta Marta Nicolau, responsável da marca Cellulase.

"Tão simples como 1-2-3, este plano de ataque resulta em nove em cada dez mulheres", conclui.

Como funciona?

Tudo começa com a toma diária do suplemento alimentar - Passo 1 - que atua no interior da pele e na origem do problema. Segue-se o Passo 2, a esfoliação da pele com o novo gel esfoliante com areia negra vulcânica e extrato de mentol refrescante. Termina com a aplicação do creme refirmante - o Passo 3 - com cafeína redutora, emolientes, pérolas douradas, para iluminar a pele, e vitamina E antioxidante para dar mais firmeza à pele e afinar a silhueta. Estes são os passos certeiros para travar a batalha contra a pele casca de laranja.

Cellulase, especialista há mais de 15 anos em pele casca de laranja, sabe o que é necessário para combater com eficácia e de forma duradoura, os problemas estéticos associados à pele casca delaranja. O plano 3 Passos inicia-se com a toma do suplemento alimentar mais indicado para cada mulher. Existindo duas formulações distintas de acordo com o seu grau de pele de casca de laranja:

- Cellulase Pearls é um suplemento alimentar indicado para todas as mulheres que apresentam uma pele casca de laranja em estado ligeiro a moderado, caracterizada por pequenos nódulos, com aspeto de cova e visíveis quando apertados;

- Cellulase Advanced é um suplemento alimentar indicado para combater os estados mais avançados de pele casca de laranja com ondulações acentuadas, visíveis a olho nu e por vezes com dor associada;

- Cellulase Gel Esfoliante (Passo 2) é um produto de aplicação tópica para uso externo que remove o excesso de células mortas preparando a pele para os ingredientes ativos do Passo 3;

- O novo Cellulase Creme Refirmante é o terceiro e último passo do Plano Cellulase. De aplicação tópica, tem ação 3-em-1: Refirmante, Antiflacidez e Adelgaçante que torna a pele mais firme e com contornos mais adelgaçados nas zonas da cintura, ancas e coxas.

Toda a gama Cellulase está à venda em Farmácias e Parafarmácias já a partir de abril.

*Estudo Cellulase com 340 mulheres em Portugal, 2014. Cellulase Pearls e Cellulase Advanced são SUPLEMENTOS ALIMENTARES. Cellulase Gel Esfoliante e Cellulase Creme Refirmante são COSMÉTICOS. Para mais informações aceda a Cellulase.pt.