Resultados recentes de estudos realizados a propósito desta temática apontam para a possibilidade do desequilíbrio entre o nosso organismo e os microrganismos que nele habitam, poder constituir um evento primário no desenvolvimento de uma Doença Inflamatória do Intestino.

Foi à boleia do conhecimento da Professora Doutora Salomé Pinho que o quinto episódio da sexta temporada de Dar a Volta à DII se debruçou sobre "A Microbiota e a Inflamação Intestinal". Vulgarmente conhecido como flora intestinal, o microbioma tem estado no centro do debate científico. Descrito como "o nosso segundo cérebro" pelos cientistas, a relação simbiótica entre o intestino e os triliões de microrganismos nele hospedados – tais como bactérias, fungos e vírus - é fundamental para uma boa condição de saúde do individuo. Não é por isto de subestimar a importância dos microrganismos como importantes reguladores do sistema imunitário. Não obstante, a procura pelo que pode levar à perda de equilíbrio microbiano e à inflamação é fulcral para compreender melhor a Doença de Crohn e a Colite Ulcerosa. Investigadora do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3s) da Universidade do Porto, Salomé Pinho é uma das intervenientes nas diversas pesquisas que têm sido levadas a cabo em Portugal e que têm como objetivos primordiais a identificação de novos biomarcadores e alvos terapêuticos. Ao longo do programa, ainda explicados conceitos como a desbiose e como podemos modular o microbioma.