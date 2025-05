Desta feita, a websérie traz à conversa com a humorista Beatriz Gosta um homem que faz do desporto de alta intensidade uma componente importante da sua vida. No percurso de João Neto, a corrida surgiu aos 45 anos. “Um escape à vida profissional agitada”, como nos confidencia. Hoje com 59 anos, João Neto corre maratonas há 12. “O bichinho do desporto ficou, é viciante, faz bem à mente e ao corpo. Inclusivamente, ajuda na tomada de decisões”, adianta o gestor. João especializou-se em maratonas extremas, o mesmo é dizer que já as correu, por exemplo, no monte Evereste, no Pólo Norte e na Antártida. “Já corri sete maratonas em sete dias seguidos e em sete continentes”, destaca o convidado da websérie.

Uma exigência que obriga a grande rigor na alimentação e ao acompanhamento de uma equipa, onde não falta a componente médica e a fisioterapia. “De acordo com cada prova, a preparação é diferente”, sublinha João Neto.

Depois das conversas com a enfermeira Ana Pires e a influenciadora Sara Andrade, no próximo episódio, a websérie vai pôr à conversa com Beatriz Gosta, a influenciadora Mariana Seara Cardoso.

"Que Alívio!" debruça-se na doença hemorroidária em três situações concretas: durante a gravidez, no caso das mães e nos praticantes de desporto.

“Que Alívio!”, a websérie que chegou para descomplicar o tema hemorroidas

Sobre a doença hemorroidária

No que toca à doença hemorroidária e como aproximação aos temas tratados na websérie há, como aqui já sublinhado, que frisar que todos temos hemorroidas. Estas são plexos vasculares, ou seja, conjuntos de vasos sanguíneos que existem no canal anal e fazem parte da nossa anatomia normal.

Em certas circunstâncias estes vasos sanguíneos apresentam-se inflamados e dilatados. Quanto tal acontece, a comunidade médica denomina este estado de doença hemorroidária.

Junta-se a este facto que a condição atrás descrita "pode surgir em qualquer idade, mesmo em crianças, embora seja mais frequente a partir dos 45 anos de idade. Estima-se que aproximadamente 50% da população acima dos 50 anos irá apresentar sintomatologia hemorroidal em algum momento de sua vida", de acordo com de acordo com um artigo publicado na European Review for Medical and Pharmacological Sciences.

As hemorroidas dividem-se em internas e externas, consoante a sua localização seja mais no interior do canal anal ou na porção mais exterior do ânus, debaixo da pele.

De forma sucinta, refira-se que os sintomas associados às hemorroidas passam por perdas de sangue, protusão (prolapso) durante a evacuação, sensação de evacuação incompleta (tenesmo), prurido (comichão) ou dor na região anal.

O diagnóstico pode ser feito através da inspeção anal e perianal, o toque retal e a anuscopia. Por vezes pode ser pedida uma retossigmoidoscopia ou colonoscopia para despistar outras doenças.

Independentemente do contexto, da gravidade da mesma ou da terapêutica a seguir há que “tirar do armário” o tema da doença hemorroidária. Normalizar esta questão é um caminho para mitigar o desconforto. A websérie ajuda-nos nesse caminho.