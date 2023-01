Há vários anos que o Aeroclube de Bragança (ACB) realiza batismos de voos solidários, com as receitas a reverterem para instituições sociais locais, como a Obra Kolping, que acolhe crianças em risco, os bombeiros voluntários ou a União das Instituições Particulares de Solidariedade Social.

Em 2022, o clube entregou 6.200 euros à Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança (ASMAB), destinados a vítimas de violência doméstica, já que esta associação é a responsável pelo núcleo regional de apoio e por um Centro de Acolhimento de Emergência.

No ano de 2023, as verbas angariadas nos voos solidários revertem para a delegação de Bragança da Cruz Vermelha, especificamente para o programa “Censos Sénior+”.

Este programa, como explica em comunicado o Aeroclube, “incidirá sobre um grupo restrito de cidadãos, em situação de maior fragilidade, sinalizados pelo programa nacional de recenseamento da GNR e encaminhados para a Cruz Vermelha.

O apoio destina-se a “cidadãos idosos que, vivendo isolados e/ou sozinhos, não têm recursos próprios ou através de familiares e não dispõem de apoio no âmbito de respostas sociais ou de saúde das entidades públicas ou das entidades com respostas contratualizadas com a Segurança Social, que lhes proporcione uma vida mais digna”.

“Porque o envelhecimento da população e o isolamento em que se encontram muitos dos idosos é o maior flagelo do território, pela sua relevância social o Aeroclube de Bragança entendeu que esta seria a causa a apoiar em 2023”, justifica.

O ACB anunciou que vai também “oferecer 60 voos gratuitos para pessoas do distrito de Bragança, de todas as idades, com fracos recursos económicos, que manifestem interesse nessa experiência”.

Este clube de adeptos da aviação comemora 60 anos, em 2023, com o principal evento anual que organiza, o festival aéreo Careto AirShow, integrado nas comemorações dos 71 anos Força Aérea Portuguesa, que arrancam, em Bragança, a 24 de junho, e que “são o maior evento aeronáutico do país”, segundo o ACB.