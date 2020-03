Citando fontes oficiais, a AFP refere que, no total, foram registadas em 116 países e territórios 7.360 novas contaminações e 357 novas mortes desde o balanço das 17:00 de quarta-feira.

Os países que anunciaram novas mortes nas últimas 24 horas são a Itália, com 189 novos casos, o Irão (75) e a Espanha (37).

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, registou um total de 80.793 casos, incluindo 3.169 mortes e 62.793 curas. Quinze novos casos e 11 novas mortes foram anunciados entre quarta-feira e hoje.

Noutras partes do mundo, hoje às 17:00 registava-se um total de 1.754 mortes (346 novas) para 50.668 casos (7.345 novas).

Os países mais afetados após a China são Itália, com 1.016 mortes em 15.113 casos, Irão com 429 mortes (10.075 casos), Espanha com 84 mortes (2.968 casos) e Coreia do Sul, com 66 mortes (7.869 casos).

Desde quarta-feira às 17:00, Polónia, Áustria, Guiana, Argélia, Azerbaijão, anunciaram as primeiras mortes ligadas ao novo coronavírus.

Cuba, Guiana, Jamaica anunciaram os primeiros casos.

A Ásia teve um total até hoje de 90.773 casos (3.253 mortes), a Europa 27.741 casos (1.182 mortes), o Médio Oriente 11.035 casos (440 mortes), os Estados Unidos e Canadá 1.416 casos (39 mortes), América Latina e Caraíbas 207 casos (3 mortes), a Oceânia 155 casos (3 mortes), África 134 casos (3 mortes).

Esta avaliação foi realizada usando dados coletados pelos escritórios da AFP das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em Portugal, a DGS atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.

A região Norte continua a ser a que regista o maior número de casos confirmados (44), seguida da Grande Lisboa (23) e das regiões Centro e do Algarve, ambas com cinco casos confirmados da doença.

Há ainda 133 casos a aguardar resultado laboratorial e 4.923 contactos em vigilância, mais 1.857 do que na quarta-feira.

No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 637 casos suspeitos.

