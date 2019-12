As vítimas consumiram vinho de coco , conhecido localmente como "lambanog", no fim de semanam em Rizal, a sudeste de Manila, e queixaram-se pouco depois de dores no estômago.

Oito pessoas acabaram por morrer na sequência da ingestão da bebida. Nove pessoas continuam em estado crítico, informou José Jonas Del Rosário, porta-voz do Hospital Geral da capital.

Quase 300 pessoas foram internadas. Todas beberam o mesmo tipo de vinho, de acordo com a polícia, avança a agência de notícias France-Presse.

O governo local já proibiu a venda da bebida, produzida de forma artesanal e muito consumida durante as festas de Natal.