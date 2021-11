“Espero que gostem, mas acima de tudo, espero que sintam que não estão sozinhos, que infelizmente somos muitos a passar pelo mesmo e o principal; acreditem que os nossos pirralhos são fortes e que todos juntos somos ainda mais fortes!”

Fui assim, com a leitura de um parágrafo, que Patricia Cayatte terminou a apresentação do livro “Viagem à Leucemia”, que teve lugar na passada sexta-feira, dia 12 de novembro, no parque infantil do Instituto Português de Oncologia de Lisboa (IPO-Lisboa).

Patricia Cayatte, autora deste livro, é mãe da Frederica, a quem foi diagnosticada uma leucemia linfoblástica aguda.

Quando Frederica foi diagnosticada, Patrícia começou a escrever um diário, uma espécie de registo para que, mais tarde, a jovem percebesse o que lhe tinha acontecido.

Com o passar do tempo, e com o decorrer dos tratamentos, Patrícia acabou por partilhar aquele testemunho de forma regular com familiares e amigos. Mais tarde, esta mãe percebeu que fazia todo o sentido partilhar o seu diário com outros pais de crianças diagnosticadas com cancro infantil. Este registo foi agora publicado pela Fundação Rui Osório de Castro (FROC).

Apresentação do livro “Viagem à Leucemia” créditos: FROC

Cristina Potier, Diretora Geral da FROC, explicou que “nas várias respostas que temos procuramos sempre complementar a informação dos profissionais com testemunhos reais, mas esta é a primeira publicação deste tipo que lançamos”.

Para além de alguns pais, a apresentação do livro “Viagem à Leucemia” contou ainda com a presença de profissionais do IPO de Lisboa, nomeadamente o médico Ximo Duarte e a enfermeira Cláudia Marques, que fizeram a revisão deste livro.

“Viagem à Leucemia” será distribuído gratuitamente a todas as famílias de crianças diagnosticadas com cancro, nos próprios hospitais e também através de um pedido para info@froc.pt. O livro está também disponível na loja online da FROC.

Fonte: Fundação Rui Osório de Castro/Fotos: Carlos Palhavã Photo