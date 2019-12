Segundo os relatórios de 2018 relativos à situação do país em matéria de drogas, toxicodependências e álcool, hoje apresentado na Assembleia da República, no ano passado iniciaram tratamento ambulatório na rede pública para problemas relacionados com drogas 3.461 pessoas, dos quais 1.603 eram readmitidos.

De um total de 25.582 pessoas que estiveram em tratamento ambulatório na rede pública no ano passado, 1.858 eram novos utentes, apontam os relatórios, da responsabilidade da Coordenação Nacional para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool.

Os dados indicam que, pelo segundo ano consecutivo, houve um decréscimo de utentes em ambulatório em 2018, embora tenha aumentado o número dos que iniciaram tratamento.

“Com efeito, os novos utentes aumentaram face a 2017, ano em que se registou o valor mais baixo desde 2012, bem como os utentes readmitidos pelo segundo ano consecutivo, invertendo a tendência de descida entre 2013 e 2016”, refere um dos documentos.

Na rede pública e licenciada registaram-se no ano passado 684 internamentos por problemas relacionados com o uso de drogas em Unidades de Desabituação (583 nas públicas e 101 nas licenciadas) e 2.032 em Comunidades Terapêuticas (41 nas públicas e 1.991 nas licenciadas), correspondendo, respetivamente, a 53% e 58% do total de internamentos nestas estruturas.