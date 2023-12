Os 27 utentes internados na ala de psiquiatria do hospital Padre Américo, em Penafiel, vão ser transferidos para outra unidade hospitalar depois do incêndio que deflagrou hoje naquele serviço, revelou o presidente do conselho de administração.

"Vamos ter que os transferir para fora. O hospital é um hospital que vive de carências permanentes na necessidade de internamento, não temos camas para internar. Muito provavelmente vão ser transferidos para o Hospital da Trofa", explicou Carlos Alberto, em declarações aos jornalistas. Segundo aquele responsável, a Polícia Judiciária (PJ) foi chamada ao local para investigar as causas do incêndio. "São os meios que é normal acionar e isso compete às autoridades, fizeram o trabalho que é suposto fazer (…) havendo suspeita de crime, a PJ foi chamada", disse. O incêndio que deflagrou esta manhã na ala psiquiátrica do hospital Padre Américo, no distrito do Porto, causou ferimentos ligeiros em dois funcionários e um utente. As causas para este incêndio, cujo alerta foi dado às 08:02, são ainda desconhecidas. De acordo com os bombeiros voluntários de Penafiel, no combate às chamas estiveram envolvidos 27 bombeiros, auxiliados por 14 veículos. Somam-se meios da GNR e do INEM, num total de mais de três dezenas de operacionais.