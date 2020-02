A Hiperplasia Benigna da Próstata é uma doença benigna relacionada com as alterações hormonais normais que os homens sofrem à medida que envelhecem e, em cerca de metade desses homens, a HBP pode resultar no aumento do volume da próstata.

Por sua vez, esse aumento causa um aperto da uretra que pode obstruir o fluxo de urina, causando desconforto e alguns sintomas do foro urinário: jato urinário mais fraco, dificuldade e ou esforço para urinar, micção a dois tempos, compasso de espera para iniciar a micção, aumento da frequência urinária, em especial durante a noite.

O diagnóstico é clínico e deve ser confirmado com exames: ecografia, fluxometria, PSA (Antigénio Específico da Próstata), IPSS (International Prostate Symptom Score) ou uretro-cistoscopia.

Quem é José Sanches de Magalhães?

Licenciado em Medicina pela Universidade do Porto, José Sanches de Magalhães iniciou a sua carreira no Hospital de Santo António. Posteriormente realizou o internato de Urologia no Instituto Português de Oncologia do Porto, entre 1999 e 2004, onde se mantém como Assistente Hospitalar Graduado de Urologia.

Ao longo da sua carreira desenvolveu uma sólida experiência em Urologia oncológica e tem vindo a especializar-se em técnicas de cirurgia minimamente invasiva, bem como em terapia focal da próstata. Foi fundador, em 2016, do Instituto de Terapia Focal da Próstata, no Porto, tendo sido dos primeiros médicos urologistas (e um dos únicos) em Portugal a utilizar a tecnologia de Electroporação Irreversível no tratamento do cancro da próstata.