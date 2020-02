“À medida que a nova epidemia de coronavírus continua a desenvolver-se, a Universidade de Macau (UM) a partir de hoje designou uma equipa de aconselhamento psicológico profissional de nove membros para trabalhar com o Governo da RAE [Região Administrativa Especial] de Macau e fornecer apoio à saúde mental das pessoas afetadas”, anunciou, em comunicado, a universidade.

Os últimos dados oficiais apontam para 20 casos (suspeitos ou confirmados) em isolamento na Pousada Marina Infante, na ilha da Taipa.

O aconselhamento psicológico será feito “por telefone, mensagens on-line e outras tecnologias de áudio e vídeo” para ajudar os pacientes a lidarem com o stress emocional, indicou.

No domingo, as autoridades anunciaram o oitavo caso de novo coronavírus no território, o primeiro caso de infeção de um habitante de Macau, já que todos os outros contaminados pelo vírus são da cidade chinesa de Wuhan, centro do surto.

No mesmo dia, a UM “intensificou o desenvolvimento de um sistema (…) para ajudar a combater o surto” do coronavírus chinês, um ‘kit’ de teste rápido que acelera o processo de deteção do vírus, anunciou a instituição.

“A fim de acelerar a deteção de novos coronavírus” a UM “intensificou o desenvolvimento de um sistema baseado (…) para ajudar a combater o surto epidémico”, de acordo com um outro comunicado.