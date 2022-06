Segundo uma nota divulgada pelo executivo açoriano, o anúncio da contratação de mais médicos foi feito pelo secretário regional da Saúde e Desporto, na segunda-feira, na Graciosa, à margem da visita que o governante efetuou ao centro de saúde de Santa Cruz, e após uma reunião com a administração da Unidade de Saúde (USI) da Graciosa.

Na ocasião, o titular pela pasta da Saúde nos Açores referiu que o processo de contratação dos novos profissionais "está em curso" e visa "colmatar uma das necessidades prementes" do setor na Graciosa.

“Desde que iniciámos o nosso mandato já contratámos 17 profissionais de saúde" para a Graciosa, "dos quais dois são enfermeiros e dois médicos”, recordou Clélio Meneses, citado na nota divulgada pelo Governo açoriano, de coligação PSD/CDS-PP/PPM.

Clélio Meneses revelou ainda que foi possível "alterar o quadro de ilha" para a integração de um médico internista.

"É uma ilha que tem internamento, é importante que haja um médico internista, o processo está em curso e em poucos dias haverá novidades”, vincou.

O secretário regional da Saúde adiantou ainda que, no ano passado, foram realizadas, na Graciosa, por médicos especialistas "1.943 consultas, mais 1.200 do que o ano anterior, e cerca de mais 1.100 do que em 2019 e 2018”.

“Os profissionais de saúde deslocam-se, em vez de serem as pessoas a deslocarem-se, porque a deslocação é penosa para as pessoas e é isso que queremos evitar”, sublinhou.

O secretário regional da Saúde e Desporto anunciou também a aquisição de um aparelho de raio-x, um novo ecógrafo e outros equipamentos adequados às necessidades locais.

Clélio Meneses referiu também o reforço do parque automóvel “que estava obsoleto”, recordando que recentemente foram realizadas obras de manutenção, “que não havia”, na cobertura do centro de saúde e no sistema de ar condicionado.