No final de uma videoconferência entre Bruxelas e Lisboa, a comissária Stella Kyriakides recorreu à sua conta oficial na rede social Twitter para dar conta da reunião com a ministra portuguesa da Saúde, indicando que ambas abordaram “a situação atual da covid-19 e as prioridades” partilhadas.

“Estou ansiosa por trabalhar em conjunto com a presidência portuguesa da UE no sentido de proporcionarmos a todos os cidadãos uma saída para a crise nos meses difíceis que se avizinham”, escreveu a comissária europeia.

Portugal exerce desde o passado dia 01 de janeiro a presidência semestral rotativa do Conselho da União Europeia (UE), cabendo à ministra Marta Temido presidir aos Conselhos de ministros da Saúde dos 27 ao longo dos próximos meses, que continuarão a ser dominados pelo combate à pandemia da covid-19.

