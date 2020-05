Em um documento divulgado nesta quarta-feira (20), os dois organismos da UE emitiram diretrizes para "garantir a segurança dos passageiros aéreos e dos trabalhadores da aviação para retomar os voos".

"O protocolo tranquilizará os passageiros sobre a segurança de suas viagens aéreas e, assim, ajudará a indústria a se recuperar dos efeitos dessa pandemia", segundo a comissária europeia de transportes, Adina Valean.

"Garantir a segurança da saúde é um fator crucial para a retomada de voos comerciais", afirmou o diretor executivo da EASA, Patrick Ky.

"Agora cabe às companhias aéreas e aeroportos adaptar as recomendações às suas instalações e operações", acrescentou.

As agências recomendam que todos os passageiros e pessoal aéreo usem máscaras médicas desde o momento em que entram no aeroporto de partida até chegarem ao destino, com uma possível exceção para crianças menores de seis anos.

Essas máscaras devem ser trocadas a cada quatro horas e os passageiros devem garantir que tenham unidades suficientes, mas as empresas também são incentivadas a ter um estoque para atender às necessidades.