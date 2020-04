Um avião militar de carga partiu hoje de uma base próxima de Ancara com cinco toneladas de equipamento de proteção a bordo, segundo um comunicado do Ministério da Defesa turco.

O equipamento foi empacotado em caixas onde se lê, em espanhol e em italiano, uma frase do poeta sufi do século XIII Jalalluddin Rumi: “Há esperança depois do desespero e muitos sóis depois da escuridão”.

A Turquia está também a ser muito afetada pelo novo coronavírus, registando cerca de 13.500 casos e 214 mortos, segundo o Ministério da Saúde.

Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, 12.428 num total de 105.792 mil casos confirmados até terça-feira, e Espanha regista, segundo números oficiais de hoje, 102.136 pessoas infetadas e 9.053 mortos.

Alguns países, com destaque para a China, onde surgiram os primeiros casos em dezembro e parece agora estar ultrapassado o pico da propagação do vírus, têm oferecido material de proteção e outro tipo de ajuda a vários países.

Taiwan prometeu também hoje doar 10 milhões de máscaras aos países mais afetados pelo novo coronavírus, incluindo membros da União Europeia e os EUA.