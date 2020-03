Os autores salientam ainda que “os custos não devem ser a única ou sequer a principal variável a pesar nas decisões políticas, no entanto os resultados para os doentes subjacentes à simulação económica também denotam benefícios de saúde claros”. Assim, “estes resultados podem ser mais um estímulo a um alargamento da quantidade de testes realizada, em linha com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, com as intenções manifestadas nos últimos dias pelo governo, e com os exemplos de sucesso de países como a Coreia do Sul ou a Noruega”, adita o professor da FMUP João Fonseca.

Contudo, os autores avisam que, para se conseguirem melhores resultados, é necessário um esforço imenso e imediato no sentido de alargar a capacidade de realização de testes para COVID-19 em todo o país, recorrendo a todo o sistema de saúde. “A sociedade civil pode e deve mobilizar-se e colaborar em iniciativas de identificação de casos, reduzindo assim o número de contactos e, consequentemente, de novos infetados”, apela Altamiro da Costa Pereira, diretor da FMUP, também envolvido neste trabalho.

Este estudo foi desenvolvido por um grupo de trabalho multidisciplinar da FMUP, designado COVIDcids. O grupo foi especialmente criado para fazer face aos desafios médico-científicos decorrentes da pandemia por Covid-19, estando empenhado em criar novos conhecimentos que apoiem a tomada de decisão em saúde.

