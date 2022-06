Um estudo recente atesta a possibilidade de tratamento da artrose do joelho com recurso à administração de células estaminais mesenquimais do tecido do cordão umbilical. Os dezasseis doentes envolvidos revelaram melhorias nos sintomas de osteoartrite do joelho a quatro anos.

Globalmente, a osteoartrite afeta mais de 500 milhões de pessoas com especial impacto nas articulações do joelho, mão e a anca. A osteoartrite do joelho caracteriza-se pelo desgaste progressivo das estruturas que compõem esta articulação, com uma importante componente inflamatória, que reduz significativamente a qualidade de vida dos doentes.

As opções de tratamento disponíveis auxiliam no alívio da dor, mas não promovem a regeneração das estruturas afetadas. Para alcançar este objetivo, a aplicação de células estaminais mesenquimais tem sido amplamente investigada. “O seu efeito anti-inflamatório e o potencial que têm demonstrado para regenerar cartilagem danificada, aliados à facilidade com que podem ser obtidas, nomeadamente a partir do tecido do cordão umbilical, são fatores que levam a que estas células sejam vistas como uma opção de tratamento inovadora para esta condição”, explica Bruna Moreira, investigadora do Departamento de I&D da Crioestaminal.

Neste estudo mais recente, em que 16 doentes foram monitorizados durante quatro anos, o tratamento experimental consistiu na administração de duas injeções de células estaminais de tecido do cordão umbilical, diretamente no joelho, com um mês de intervalo. O objetivo principal foi determinar a segurança desta intervenção a longo prazo, não tendo sido registados quaisquer efeitos adversos severos decorrentes do tratamento experimental, que foi considerado seguro, em consonância com resultados de estudos anteriores.

Os participantes do estudo foram submetidos a questionários sobre o estado do joelho e foram comparadas imagens obtidas por ressonância magnética, antes e depois do tratamento. Um ano depois, ambos os métodos de avaliação revelaram melhorias significativas nos doentes, sugerindo que a aplicação direta de células estaminais do cordão umbilical no joelho é capaz de promover a sua regeneração.