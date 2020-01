O Governo timorense tinha já anunciado há uma semana estar as implementar medidas preventivas, incluindo a verificação da temperatura dos visitantes nas fronteiras do país, para prevenir o contágio pelo novo coronavírus, que causou 132 mortos desde o final do ano.

A China atualizou para 132 mortos e mais de 5.900 infetados o balanço do novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

O número de infeções pelo novo coronavírus já ultrapassou as registadas durante a epidemia de SARS, que atingiu os 5.327 casos entre novembro de 2002 e agosto de 2003.

Na Alemanha, as autoridades de saúde confirmaram mais três casos de contágio pelo novo coronavírus (2019-nCoV) detetado na China, aumentando para quatro o número de contagiados naquele país. A Alemanha é o segundo país na Europa afetado pelo surto, depois de França.

Além do território continental da China, de França e Alemanha, também foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Austrália e Canadá.