“Vamos protestar contra a falta de respostas concretas do hospital e da tutela no que se refere à aplicação [nesta unidade de saúde] do contrato coletivo de trabalho de outros hospitais EPE (Entidade Pública Empresarial)”, disse Luís Dupont, dirigente do STSS - Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, lembrando que o Hospital de Braga passou a EPE a 01 de setembro de 2019.

A “desigualdade no tratamento” é um dos principais motivos do descontentamento destes profissionais que, com o protesto, visam também demonstrar, “publicamente, o desagrado e o descontentamento pela falta de capacidade, atempada, da instituição de dar resposta a todas as necessidades, internas e externas, que têm vindo a ser apresentadas e que põem em causa, não só as condições laborais destes profissionais, como também a prestação dos cuidados de saúde da instituição”.

Em cima da mesa, estão temas como a publicação dos Regulamentos Interno e de Produção Adicional, a constituição do conselho técnico, devidamente refletido no regulamento interno, a correta nomeação dos cargos de coordenação e direção, bem como a adesão ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) dos Hospitais EPE e a regularização dos vínculos precários.

Após a passagem para a esfera pública do Hospital de Braga, segundo Luís Dupont, o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica encetou um conjunto de medidas com vista à defesa das condições laborais destes profissionais.