Durante uma crise de enxaqueca, 90% das pessoas são obrigadas a adiar as suas tarefas domésticas, três quartos fi­cam incapacitadas para trabalhar durante um determinado período de tempo, e metade perde um dia completo de trabalho.

Para ajudar todas as pessoas que sofrem frequentemente de dores de cabeça latejantes e intensas, a SYNLAB acaba de lançar o MIGRATEST, um teste laboratorial inovador que avalia a atividade da enzima DAO, uma causa muito frequente das enxaquecas, informam os laboratórios em comunicado.

"O teste é realizado através de uma simples amostra de sangue, em jejum de 8h. O resultado é disponibilizado em 10 dias, e pode ser complementado com uma consulta de interpretação do resultado, com vista à elaboração de um plano de tratamento personalizado", explica.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a enxaqueca atinge cerca de 12% a 15% da população, com uma prevalência maior em mulheres. E apenas 40% dos casos estão corretamente diagnosticados por um profissional de saúde.

