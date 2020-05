“A pandemia de COVID-19 levou à interrupção dos tratamentos e consultas hospitalares regulares por parte de muitas pessoas que vivem com esclerose múltipla. Estas rotinas têm de ser recuperadas com a maior urgência para que possamos retomar a nossa qualidade de vida”, afirma a SPEM, num comunicado divulgado nas vésperas do Dia Mundial da Esclerose Múltipla, que se assinala no sábado.

A SPEM recorda que “os hospitais são um elevado foco de contágio” e que, por isso, os doentes com esclerose múltipla “tem receio do risco que correm nestas deslocações”.

“Apelamos às autoridades de saúde que definam normas de segurança para proteger os doentes e assegurar o normal funcionamento dos seus tratamentos,” afirma o presidente da SPEM, Alexandre Silva, citado no comunicado.

Para assinalar o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, e tendo por base a campanha #MSConnect, desenvolvida em colaboração com membros do movimento global da MSIF (sigla em inglês da Federação Internacional da Esclerose Múltipla), a SPEM vai dinamizar um conjunto de iniciativas online sob o mote “EM CASA ligados…” que visam preparar estas pessoas “para a conetividade na nova era pós-covid-19”.

“As iniciativas estendem-se até dezembro, altura em que se celebra o Dia Nacional da Pessoa com Esclerose Múltipla, e vão centrar-se no desenvolvimento de conexões sociais entre as pessoas que vivem com esclerose múltipla, na conexão consigo mesmo, no autoconhecimento, no autocuidado e na qualidade de vida”, informa a SPEM, explicando que a ideia é “desafiar as barreiras sociais que conduzem ao isolamento social e ao estigma associado à patologia”.