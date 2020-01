O relatório preliminar da fase de qualificação "identifica uma empresa, a Acciona, como a única que cumpriu todos os requisitos exigidos no concurso", revelou hoje à agência Lusa o presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo, José Robalo.

Segundo o responsável, o relatório preliminar, elaborado após uma reunião do júri, já foi enviado às empresas concorrentes para, se assim o entenderem, se pronunciarem no prazo de cinco dias úteis.

"Os concorrentes ainda podem apresentar alguma justificação que permita não haver o processo de adjudicação, embora não tenham cumprido com os requisitos exigidos", assinalou o presidente da ARS do Alentejo.

Após vários avanços e recuos, ao longo dos últimos anos, o concurso público internacional para a construção do novo Hospital Central do Alentejo, a construir em Évora, foi lançado no dia 14 de agosto de 2019.