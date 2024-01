Sessão de yoga no deserto do Dubai entra para o Guiness 

Na sessão, que teve lugar no deserto de Dubai, estiveram presentes 144 nacionalidades diferentes, número que permitiu ao evento bater o recorde anterior alcançado em 2023 na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, com 135 nacionalidades.

A aula contou apenas com a participação de funcionários do grupo Emirates, que tem mais de 110 mil colaboradores. Para além dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e do Médio Oriente, alguns dos países representados no evento incluíram o Chile, Peru, México, São Cristóvão e Neves, Honduras, Mongólia, Tonga e Bahamas.

créditos: DR

De acordo com Oliver Grohmann, Vice-Presidente Sénior de Recursos Humanos do Grupo Emirates, citado em comunicado, o evento serviu para a companhia "celebrar a diversidade".

"O Dubai é um destino muito procurado, reconhecido mundialmente pela sua atração como local para viver, trabalhar e investir, e estamos orgulhosos de representar uma empresa local que é verdadeiramente multinacional.", acrescentou.

Para evitar o desperdício, a empresa ofereceu garrafas de água reutilizáveis e tapetes de yoga sustentáveis feito de cortiça biodegradável.