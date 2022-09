Neste artigo, a médica imunoalergologista Marta Chambel escreve-nos sobre o que precisa de saber de mais importante para distinguir a simples constipação de uma alergia.

Não é raro ouvir os pais dizerem que as crianças estão sempre constipadas ou que têm muitas constipações durante o ano.

Nem sempre estas constipações são realmente constipações. Muitas situações identificadas como constipações são sintomas de alergias (ou de rinite alérgica).

Nem sempre é fácil distinguir se é uma constipação ou se é rinite alérgica. Quais são as diferenças?

A constipação diz respeito a uma infeção do nariz e vias respiratórias superiores por um vírus.

Os sintomas mais frequentes são nariz entupido, secreções e pingo no nariz, espirros e tosse. Pode existir febre (que não costuma ser alta) mas não é obrigatório.

É uma situação muito comum em bebés e crianças, sobretudo quando começam a frequentar o infantário. Os sintomas duram 1 a 2 semanas; podem piorar nos primeiros 5 dias e depois começam a melhorar. A tosse pode durar várias semanas, sendo um dos sintomas que mais preocupa os pais.

A rinite alérgica pode causar sintomas semelhantes às da constipação. No entanto tem uma duração maior e é uma situação que se repete ao longo do ano ou em alguma época do ano. Existe com frequência historial de alergia na família e um dos sintomas mais frequentes é a comichão no nariz (que não costuma estar presente nas constipações). A febre não é típica da rinite alérgica, excepto se existirem complicações como por exemplo sinusite aguda.

Para distinguir as constipações das alergias podemos lembrar que as constipações são situações pontuais enquanto a rinite alérgica é recorrente e os sintomas surgem sempre nas mesmas circunstâncias.

O tratamento e a prevenção da constipação e da rinite alérgica são diferentes.

Sempre que os sintomas são muito frequentes a criança deve ser avaliada em consulta com médico alergologista quer para tratar os sintomas quer para iniciar tratamento preventivo e assim melhorar a qualidade de vida da criança e da família.