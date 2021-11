Ser ou não ser… Ser fumador ou ser NÃO fumador? Esta é uma importante questão para todos nós. Para cada um e para todos, porque a resposta que cada um dá a esta questão tem consequências para todos.

Primeiro a perspetiva individual

Ser ou não ser fumador parece poder resumir-se a ter ou não ter um comportamento, a ter ou não ter um hábito. Ser fumador é ter o hábito de fumar e um hábito é um comportamento que repetimos muitas vezes. Ser fumador é ter um hábito muito importante que, em mais de 90% dos casos, é uma dependência. E uma dependência cola-se à identidade e passa a fazer parte do Ser.

Ser NÃO fumador é não ter o hábito de fumar. Muitas vezes este NÃO é um problema. Para os adolescentes que começam a lidar com o desafio de experimentar fumar isto conta. O Não significa Sim. Quem começa a fumar é notado e valorizado, mesmo que seja pela negativa, quando os pais, os professores e até os amigos avisam sobre os riscos. Quem não começa a fumar não se nota, é não ter esse comportamento, é não ser qualquer coisa. Para prevenir, é melhor e mais eficaz reforçar o não fumar do que condenar o fumar.

Mas ser NÃO fumador é ser outras coisas… E agora vamos experimentar escrever sem o NÃO: é ser independente, é ser saudável, é respeitar o próximo, é preservar o ambiente, … e é por todas estas razões que existe o Dia Nacional do Não Fumador!

Agora a perspetiva social, económica e ambiental

Ser NÃO fumador é melhor para cada um que decide ser assim, mas é também muito melhor para todos. O fumo do tabaco é o principal poluidor de espaços fechados.

A desflorestação da Amazónia, entre outros motivos, serve para ter novos campos de cultivo do tabaco e para ter papel para produzir os cigarros. Fumar enfraquece as economias porque uma parte importante do dinheiro disponível é gasto apenas num produto e numa indústria fechada com um número reduzido de empresas e postos de trabalho.

Fumar sobrecarrega a sociedade devido aos elevados gastos com as doenças que provoca. E estes são apenas alguns exemplos dos custos sociais, económicos e sociais de fumar. E é por todas estas razões que existe o Dia Nacional do Não Fumador.

No essencial o Dia Nacional do Não Fumador, que se comemora no dia 17 de novembro, tem dois objetivos principais:

- primeiro, valorizar os não fumadores, reconhecendo os benefícios para si e para todos da sua opção:

- segundo, deixar um apelo a todos os fumadores para decidirem ser NÃO fumadores.

Quem fuma só poderá ser NÃO fumador se decidir livremente deixar de fumar. Por vezes basta esta decisão para a mudança acontecer. Por vezes a dependência pode impor-se e ser necessário um pouco mais do que decidir para conseguir esta mudança. Nestes casos, recorrer a uma consulta de cessação tabágica pode ajudar. Se quiser saber onde pode encontrar uma consulta para si, ligue para a linha do Serviço Nacional de Saúde (SNS 24: 808 242424).

Parabéns aos NÃO fumadores e votos para que muitos fumadores aproveitem este dia para decidir mudar.