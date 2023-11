O primeiro-ministro são-tomense disse que tem havido novos casos, mas a situação “ainda não é alarmante” pelo que apelou as pessoas “para terem cuidado, lavarem as mãos, usarem máscaras em sítios fechados porque é preciso prevenir”.

“O que tem acontecido é que são casos, cujas manifestações são relativamente fracas, não como se conheceu em tempos atrás, mas também a equipa cientifica está a trabalhar para ver que tipo de covid nós estamos a enfrentar graças à sequenciação”, disse Patrice Trovoada, quando questionado à margem da visita que efetuou ao Fundo Nacional de Medicamentos,

Segundo a diretora dos cuidados de saúde, neste ano foram registados 366 casos positivos, estando ativos 53 casos, nomeadamente 38 no distrito de Água Grande, capital do país, seguido de Mé-Zóchi com 10, Lobata com 3 e dois casos em Caué.

Isaulina Barreto referiu ainda que há três pacientes internados no hospital Ayres de Menezes, mas são doentes, “alguns com a sua doença de base”, mas que “estão estáveis”.

A diretora dos cuidados de saúde disse que vai intensificar as campanhas de vacinação contra a covid-19 nos centros de saúde, a partir de segunda-feira.

O boletim semanal da covid-19 publicado pelo Ministério da Saúde na segunda-feira indica que São Tomé e príncipe desde o início da pandemia foram confirmados 6.635 casos no arquipélago, sendo que 6.527 recuperam da doença e 80 morreram.

Ao nível de vacinação, foram imunizadas 104.922 pessoas.

Sobre a visita ao fundo nacional de medicamento, o primeiro-ministro Patrice Trovoada disse que “há medicamentos suficientes”, mas admitiu que não se deve “baixar os braços quanto ao abastecimento, nomeadamente para os medicamentos para os serviços de urgências”.