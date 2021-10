Pelo quarto dia consecutivo, a Rússia renovou o recorde de mortes diárias, que há onze dias ultrapassam mil óbitos. Do total de novos casos, 3.442 (8,6%) são pacientes assintomáticos.

Moscovo registou o maior número de mortes no último dia, 93, o novo máximo diário na cidade, seguida por São Petersburgo (76) e a região de Krasnodar (42).

A capital russa somou às suas estatísticas o maior número de infeções registadas nas últimas 24 horas (7.511), à frente da região de Moscovo (2.556) e São Petersburgo (2.452).

Desde o início da pandemia, 236.220 pessoas morreram devido ao novo coronavírus na Rússia, embora os dados oficiais sobre o excesso de mortes no mesmo período devem triplicar esse número.

A Rússia acumula um total de 8.432.546 casos de covid-19 desde o início da pandemia.

Perante o agravamento da situação epidémica, as autoridades russas decretaram uma semana de férias remuneradas de 30 de outubro a 7 de novembro, que pode ser antecipada ou prorrogada por decisão das autoridades dos Estados federados.

Segundo dados oficiais, na Rússia 50,9 milhões de pessoas receberam as duas doses da vacina contra a covid-19 e 5,8 milhões receberam apenas dose de uma das vacinas fabricadas no país.

A Rússia é o quinto país do mundo com mais casos de covid-19, atrás dos Estados Unidos, Índia, Brasil e Reino Unido.

Pandemia alastra no leste europeu

A Letónia lidera os países da União, e do mundo, com maior número de novos casos por milhão de habitantes na última semana, com uma média de 1,3 mil, quatro vezes superior à média registada há cerca de um mês e que era de 323, segundo o 'site' estatístico Our World in Data, que mostra um agravamento nos países do leste europeu.

Segue-se a Lituânia com 1,04 mil (era 512 há um mês), a Estónia com 1,03 mil (era 405), a Eslovénia com 809 (era 425) e a Roménia com 782 (era 339). A média mundial de novos casos diários na última semana está em 54.

No resto do mundo, além da Letónia, os países com maior média são a Geórgia (1,07 mil), a Lituânia, a Estónia e Sérvia (1,02 mil).

A pandemia de COVID-19 matou, até hoje, pelo menos 4.979.103 pessoas em todo o mundo desde o final de dezembro de 2019, segundo um balanço realizado pela agência de notícias francesa AFP com base em fontes oficiais. No total, 245.478.460 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia.