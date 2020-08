Mais de 20 países solicitaram a compra de mil milhões de doses da vacina russa, acrescentou, afrimando que a Rússia concordou em produzir vacinas em cinco países.

Dmitriev também indicou que prevê o início das "vacinações em larga escala na Rússia em outubro", sendo o início das entregas de vacinas no estrangeiro agendado para novembro ou dezembro.

Uma delegação do ministério da Saúde saudita deve visitar Moscovo na próxima semana, acrescentou.

A Sputnik V, nome dado em referência ao primeiro satélite artificial da história, é vista com ceticismo em todo o mundo, em particular por não ter passado por uma fase final de testes no momento de seu anúncio.

"Vimos uma mudança significativa no tom da Organização Mundial da Saúde (OMS). Inicialmente, de facto, eles não tinham informações suficientes sobre a vacina russa, agora informações oficiais foram enviadas e eles vão avaliá-las", explicou Dmitriev.

"Não vemos nenhum obstáculo para que os reguladores individuais aprovem a vacina russa sem a aprovação da OMS", acrescentou.

O departamento europeu da Organização Mundial de Saúde (OMS) iniciou conversações com a Rússia para obter mais informações sobre a vacina contra o novo coronavírus que o pais aprovou, antes de realizar os habituais testes avançados.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.

Vídeo: Como funcionam os testes para detetar o coronavírus?