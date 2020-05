De acordo com dados da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, na quinta-feira registaram-se 189 mortes causadas pela COVID-19, um número superior ao contabilizado no mesmo dia em São Paulo, com 161 vítimas mortais.

No total, desde o início da epidemia no país, há cerca de dois meses, o Rio de Janeiro registou 1.394 mortes, enquanto São Paulo teve 3.206 óbitos causados pelo novo coronavírus.

No Brasil, a COVID-19 já infetou 135.106 pessoas e causou 9.146 mortes, segundo o Ministério da Saúde do país.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de COVID-19 já provocou cerca de 269 mil mortos e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.