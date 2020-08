O número de infeções nas últimas 24 horas foi de 758, o que eleva o número de contágios no Reino Unido para 309.763, segundo as autoridades.

Estes dados foram publicados depois de o Grupo de Consultores Científicos para Emergências do Governo Britânico, mais conhecido por SAGE, indicar na sexta-feira que a taxa de transmissão do vírus em todas as regiões do Reino Unido está próxima de 1%, nível acima do qual o vírus se espalha mais facilmente.

A partir de hoje, viajantes que chegarem ao Reino Unido provenientes de Andorra, Bélgica e Bahamas têm de se isolar durante 14 dias para evitar a transmissão do coronavírus, enquanto os meios de comunicação não descartam a possibilidade da França ser retirada da lista de “corredores de viagens” seguros, depois de um aumento de casos neste país.

No final de julho, o Reino Unido retirou a Espanha da lista de países considerados seguros e desaconselha viagens ao território espanhol a menos que seja necessário, enquanto Portugal não chegou sequer a figurar nessa lista.

A pandemia de covid-19 já provocou cerca de 722 mil mortos e infetou mais de 19,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.