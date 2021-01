De acordo com a fonte, no período em causa foram feitas 1.313 análises efetuadas nos laboratórios de referência na região e nos laboratórios privados com convenção com o Serviço Regional de Saúde.

Os 36 novos casos registados dividem-se entre São Miguel (26), Terceira (cinco) e Faial (cinco).

A maioria dos novos casos detetados resultam de cadeias de transmissão comunitária, que estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde, no sentido de tentar identificar e estagnar esses contágios.

O comunicado da Autoridade de Saúde Regional adianta também que, no decurso da reavaliação dos casos relacionados com a empresa Portos dos Açores, dos 86 casos testados, por meio de metodologia RT-PCR, no âmbito do Serviço Regional de Saúde, 27 foram negativos e 59 ainda aguardam resultado.

Nas últimas 24 horas verificaram-se também 59 casos recuperados, todos na ilha de São Miguel (40 na Ribeira Grande, 10 em Ponta Delgada, seis em Vila Franca do Campo, duas na Lagoa e uma na Povoação).

Estão atualmente nos Açores 25 pessoas internadas devido à covid-19, 24 no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, oito das quais na Unidade de Cuidados Intensivos, e uma nos Hospital do Santo Espírito, na ilha Terceira.

A região tem, nesta altura, 564 casos positivos ativos da doneça, sendo 522 em São Miguel, 32 na Terceira, dois no Pico, seis no Faial, um nas Flores e um no Corvo.

Foram detetados até hoje no arquipélago 3.402 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 23 óbitos e 2.715 recuperações.