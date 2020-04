'Lidam bem com isso'

Na história do futebol, muitos lembram da imagem de alguns jogadores em campo claramente acima do peso, como Diego Maradona, Antonio Cassano, Adriano ou Ronaldo. Os quilos a mais costumam ser um problema para alguns atletas depois das férias e, desta vez, a causa não será o excesso de caipirinhas durante as noitadas, mas sim as delícias da cozinha caseira e a tentação de ter um frigorífico sempre por perto, além da redução da atividade física."Eu sigo o programa de exercícios que o clube nos enviou, mas não é o mesmo que um treino coletivo. Tenho que ter cuidado para não engordar. A minha esposa gosta de cozinhar e eu gosto de comer, é uma combinação perigosa. Temos muitos biscoitos em casa para as crianças e como sempre cada vez que tomo chá", admite o médio galês da Juventus Aaron Ramsey.Com a degradação dos treinos e a manutenção do aporte calórico, os atletas correm o risco de perder massa muscular e aumentar o percentual de gordura, algo contra o qual combate Xavier Frezza, preparador físico que trabalha com jogadores profissionais.

"Os atletas fazem muitas atividades físicas, então têm uma alimentação bastante rica, ligada à sua disciplina. Se a atividade for mais leve, como acontece agora, e mantiverem o mesmo regime alimentar, caem numa armadilha. Eles podem ganhar rapidamente um pouco de peso, combinado com a falta de forma física", explica o especialista.

A ameaça é especialmente séria para os atletas com planos nutricionais preparados para treinos intensos, como ocorre por exemplo com os nadadores.

"O meu grande problema é a comida, porque sou um guloso", explicava o nadador francês Florent Manadou à AFP no início do confinamento, que em França começou em março. "Quero manter-me em forma, porque sei que o regresso à água será difícil", continuou o campeão olímpico dos 50 m nos Jogos de Londres-2012.

Por outro lado, muitos atletas têm o hábito de cuidar do peso, seja para manter o rendimento ou para entrar dentro de parâmetros em desportos em que a estética importa. Ou até para terem a autorização para competir em categorias divididas por pesos, explica Eve Tiollier, nutricionista no INSEP, o Instituto Nacional do Desporto francês.

"Por enquanto, estão a lidar bem com isso e o indicador que temos - o peso - mantém-se relativamente estável. Há um programa de treino e não vejo sinais de que a ansiedade ou o tédio ligados à situação tenham um grande impacto no seu compromisso", completa.

Não à dieta

"Veremos depois como estamos de verdade no momento em que for possível sair" depois do confinamento, continua Tiollier. O mais importante não será tanto o peso, mas sim as proporções de massa muscular e gordura corporal, que podem ficar desequilibradas sem que o número que aparece na balança se modifique muito.

Para Jean-Jacques Menuet, médico da equipa de ciclismo Arkea-Samsic, os atletas devem conservar "um peso que será compatível com o reinício das corridas".

"Eu aceito que ganhem um, dois ou três quilos. Sabemos que poderão recuperar o peso para estar em forma, progressivamente, durante as cinco ou seis semanas que precederão o reinício das corridas", completa.

"Eu faço-os descobrir verduras novas, receitas novas. Alguns antioxidantes, o zinco, algumas vitaminas, especialmente a vitamina D, que tem propriedades que estimulam as defesas imunitárias", explica o médico.

Mas também é preciso ter cuidado com a vontade de emagrecer neste período de paralisação, avisa Tiollier: "A mensagem é dizer aos atletas que tenham cuidado. Sabemos que o déficit energético é um dos motivos que pode fragilizar o sistema imunitário. Não é o momento para isso".