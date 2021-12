Ter um animal de estimação pode melhorar a sua qualidade de vida – são uma grande companhia e dão amor incondicional -, no entanto há uma desvantagem em ter o amigo de quatro patas dentro de casa: pelo, pelo e pelo. Este pode prejudicar a qualidade do ar interior da sua casa, bem como a saúde da sua família.

As partículas transportadas pelo ar dos seus animais de estimação podem provocar o agravamento de doenças respiratórias existentes ou desencadear alergias. Quando o assunto é bem-estar e saúde, torna-se imprescindível garantir boas condições de vida e um ambiente habitacional agradável e seguro. É, portanto, vital adotar certas atitudes que permitam manter substâncias indesejadas longe da sua habitação.

Conheça algumas dicas simples para que possa melhorar a qualidade do ar da sua casa e desfrutar de uma vida feliz e saudável com o membro da sua família peludo:

Experiência de utilização Recebemos para uma experiência de um mês o Smartmi Air Purifier P1. O aparelho tem um grande poder de purificação e possui um design compacto. O seu sensor laser de partículas PM2.5 e PM10 permite-nos acompanhar em tempo real a deteção e sucção das nanopartículas no ar. É supersilencioso, produz apenas 19 dB. Permite um controlo inteligente através da aplicação Smartmi Link e Tuya Smart para dispositivos iOS ou Android. PVP: 199,90 euros Características principais Conforto: O purificador para a casa Smartmi P1 é capaz de absorver pólen, fumo, pêlos dos animais e captura eficazmente 80-90 nanopartículas do ar, ajudando a aliviar os seus problemas de pele e outros problemas incómodos.

1. Purifique a sua casa

Os purificadores ajudam na circulação do ar e tornam o ambiente mais saudável. Use um purificador de ar portátil nas divisões da sua casa para eliminar vírus, ácaros, mofo, bactérias, e até mesmo alérgenos que ficam no ar enquanto você dorme e passam desapercebidos.

A Smartmi tem equipamentos (experimentámos o Air Purifier P1, veja a caixa) capazes de absorverem pólen, fumo, pelos dos animais, partículas TVOC expulsas pelo uso de produtos do dia-a-dia como detergentes ou cosméticos, ajudando a aliviar problemas respiratórios, de pele e outros incómodos.

2. Humidifique corretamente as suas divisões e diga adeus às alergias

As alergias mais comuns a animais de companhia derivam, geralmente, de cães e gatos. Na verdade, não é o animal que provoca uma reação alérgica, mas sim os alergénios que estão na saliva, suor, urina e pelo. Além disso, o pelo do animal pode levar fungos, pólenes e outros alergénios do exterior. Nestes casos, os humidificadores são uma grande ajuda ao facilitarem a respiração e minimizarem problemas de alergias.

Estes mantêm o nível da humidade do ar dentro dos padrões recomendados e contribuem para o conforto e bem-estar dos moradores.

3. Renove frequentemente o ar interior, através da abertura de janelas durante o dia ou através de um ventilador inteligente

A abertura diária de janelas é algo fundamental. O período durante o qual devem permanecer abertas depende do número de pessoas e animais que habitam na casa, da taxa de ventilação, bem como do tamanho e tipo de espaço a ventilar.

No entanto, pode sempre optar por ar limpo e fresco na sua casa através de um ventilador inteligente que esterilize o ar e faça a eliminação de ácaros. Existem opções com gerador de iões de carga negativa, capazes de apaziguar partículas com carga positiva como pó, bactérias, pólen e outros alergénios ou substâncias suspensas no ar.