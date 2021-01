Portugal já administrou as duas doses da vacina contra a COVID-19 a, pelo menos, 24.657 pessoas, de acordo com dados do Ministério da Saúde fornecidos ao jornal Público.

Desde 27 de janeiro, foram administradas em Portugal 212.172 doses das vacinas contra o coronavírus SARS-CoV-2.

Segundo o Ministério da Saúde, das 187.515 primeiras doses administradas, cerca de 1% são da fabricante Moderna, a segunda a ser autorizada na União Europeia pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) depois da vacina da BioNTech/Pfizer.

Em Portugal, morreram 9.920 pessoas dos 609.136 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

Plano de vacinação arrancou no final de dezembro

O plano de vacinação contra a COVID-19 em Portugal começou em 27 de dezembro nos hospitais, abrangendo os profissionais de saúde, e já se estendeu aos lares de idosos. Segundo os últimos dados avançados pelo Ministério da Saúde, já foram administradas 106 mil vacinas em Portugal.

A primeira fase do plano, até final de março, abrange também profissionais das forças armadas, forças de segurança e serviços críticos. Nesta fase, serão igualmente vacinadas, a partir de fevereiro, pessoas de idade igual ou superior a 50 anos com pelo menos uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração.

A segunda fase arranca a partir de abril e inclui pessoas de idade igual ou superior a 65 anos e pessoas entre os 50 e os 64 anos, inclusive, com pelo menos uma das seguintes patologias: diabetes, neoplasia maligna ativa, doença renal crónica, insuficiência hepática, hipertensão arterial, obesidade e outras doenças com menor prevalência que poderão ser definidas posteriormente, em função do conhecimento científico.

A pandemia de COVID-19 provocou, pelo menos, 2.092.736 mortos resultantes de mais de 97,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.

Vídeo - O que acontece ao vírus quando entra em contacto com o sabão?

"As nossas mãos já carregaram 750 toneladas de mortos". O drama da pandemia em 10 fotos