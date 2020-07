Os dois casos de contágio de vendedores chineses, os primeiros nacionais deste país infetados em Angola, foram confirmados no dia 20 de julho e no dia seguinte foi levantado a cerca sanitária no centro comercial que alberga mais de 300 lojas, em Luanda.

Nos dias 23 e 24 de julho, uma equipa com mais de 70 profissionais de saúde realizou testes rápidos em 1.583 pessoas, incluindo lojistas, trabalhadores (chineses, angolanos e de outras nacionalidades) e contactos diretos dos dois casos, segundo o comunicado da Câmara de Comércio Geral de Jiangsu e Comando de Prevenção e Combate contra a Pandemia da Cidade da China em Angola.