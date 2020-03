Numa pergunta enviada na sexta-feira ao Ministério da Defesa Nacional, divulgada hoje, os sociais-democratas perguntam se o Governo "teve conhecimento antecipado" da decisão do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, de exonerar o diretor do Hospital das Forças Armadas e se "concorda com esta demissão".

"Que motivos justificam a exoneração do Brigadeiro-General Fazenda Afonso Alves num momento em que o país está em estado de emergência", pergunta ainda o PSD.

Para os sociais-democratas, esta exoneração "acontece num momento deveras difícil para o país devido ao surto da covid19 e pouco tempo depois de ter sido declarado o estado de emergência em Portugal”.

“Sabendo nós que os polos de Lisboa e do Porto do Hospital das Forças Armadas estão na linha de apoio ao sistema nacional de saúde no combate à covid-19, mais difícil se torna compreender uma decisão que em nada contribui para a estabilidade desta instituição”, referem ainda os sociais-democratas.

A substituição do brigadeiro-general Eduardo Branco pelo coronel Rui Teixeira de Sousa como diretor do Hospital das Forças Armadas foi conhecida na passada sexta-feira, através de um comunicado do Ministério da Defesa.

Segundo uma nota enviada à Lusa pela tutela da Defesa, a nomeação do novo diretor e exoneração do anterior titular do cargo foram propostas pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas portuguesas, almirante António Silva Ribeiro, depois de “ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior”.