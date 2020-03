Desenvolvido em parceria com Teresa Afonso e Joana Lopes, o projeto é uma sequência de outro - “Fotografar palavras” -, que associa escritores e fotógrafos num blogue que já dura há quatro anos e que integra a maior parte das pessoas presentes na nova ideia, explicou.

Do caráter virtual do primeiro passou-se para a versão papel no segundo, através da execução de cartões postais a partir das fotografias e ilustrações criadas anteriormente e escritos pelo punho dos autores, sendo dirigidos aos utentes dos lares de idosos, contou Paulo Kellermann.

“Primeiro pensou-se enviá-los para pessoas que estão hospitalizadas, acabando a ideia por evoluir para quem reside num lar. Trata-se de um projeto pequenino pois é autofinanciado. Começámos por fazer 30 postais diferentes que foram enviados para os lares que se mostraram recetivos”, disse.

O escritor acrescentou à Lusa que, uma vez impresso, “cada postal foi dirigido a uma pessoa diferente, com os seus próprios nomes, sendo uma parte enviada por correio e outra entregue pessoalmente nos lares”, completando o seu desígnio de “provocar um sorriso a pessoas que vivem solitárias ou com vidas mais tristes”.

Com cartões postais entregues na zona de Leiria, Aveiro, Caminha, Santarém e Lisboa no início de 2020, a ideia foi “transmitir uma mensagem fora da época das festas, assim levando mais calor a quem reside num lar de idosos”, contou o escritor.