Na missiva enviada à ministra da Saúde, datada de 22 novembro de 2019, a autarquia afirmava que a proposta de protocolo de colaboração, que chegou à autarquia no dia 15 desse mesmo mês, "diverge totalmente dos termos e condições que até aqui vinha a ser negociados" e foram deliberados quer pela câmara, quer pela Assembleia Municipal.

A tutela, defendeu à data o município, não pode "alijar responsabilidades que são suas", tanto mais que a câmara assumiu sempre a sua disponibilidade como parceiro de um programa do Ministério da Saúde, nomeadamente aceitando cofinanciar aquela estrutura.

"Para o que nos está a ser proposto, e foi do conhecimento da comunicação social, extemporaneamente e ao arrepio do que vinha sendo convencionado, não necessitaríamos, como compreenderá, de qualquer intervenção da ARS Norte, que não tutela o município do Porto", lê-se na missiva dirigida à Ministra da Saúde, Marta Temido.

Já o deputado Gustavo Pimenta do PS lembrou que em setembro de 2019, a autarquia "fez chegar uma recomendação para que a Assembleia Municipal elaborasse uma recomendação ao Governo para tratar do problema".

"Onde está essa proposta se o Governo nada fizesse até setembro? Que eu saiba, a Assembleia Municipal nada elaborou", reiterou.

Por sua vez, o deputado Artur Ribeiro da CDU salientou a necessidade de se combaterem aqueles que, na perspetiva do partido, são "os três grandes problemas do Porto": habitação, toxicodependência e os sem-abrigo.

"Temos aqui no Porto três grandes problemas, um deles é o problema da habitação, outro é da toxicodependência e outro problema são os sem-abrigo", considerou o deputado comunista, adiantando que o partido tenciona levar "muito em breve" a uma reunião do executivo camarário, ou sessão da Assembleia Municipal do Porto, "uma proposta para que se encare o problema dos sem-abrigo de frente".

Em junho, a Assembleia Municipal do Porto aprovou oito propostas que recomendavam a instalação de salas de consumo assistido na cidade, como medida de redução dos riscos e minimização dos danos do consumo de drogas.

As propostas apresentadas pelos grupos municipais do PS, PSD, CDU, PAN, Bloco de Esquerda (BE) e Rui Moreira: Porto, o Nosso Partido surgiram na sequência da discussão do relatório da Comissão de Acompanhamento da Toxicodependência, que também foi unânime na necessidade de implementar estas estruturas, nomeadamente devido à extensão do consumo e tráfico de droga a outros bairros municipais nas imediações do Bairro do Aleixo, cujo processo de desmontagem das torres está agora concluído.