Há (já) 15 anos nascia em Portugal uma nova revista mensal de saúde e bem-estar, a Prevenir, parceira de conteúdos informativos do SAPO Lifestyle desde o início de 2008. Com um formato original, fácil de transportar e de ler, o primeiro número foi para as bancas em novembro de 2005. "Desde a primeira edição, quisemos que a informação sobre saúde fosse tão rigorosa quanto simples. Os leitores aplaudiram e fizeram da Prevenir a revista líder em saúde", agradece Teresa d'Ornellas, diretora da publicação.

Dois anos depois, foi feito o primeiro redesenho gráfico do projeto. A revista aumentou ligeiramente de tamanho e, pouco depois, passou a ter figuras públicas portuguesas na capa. A apresentadora de televisão Vanessa Oliveira foi, em janeiro de 2012, a primeira. A apresentadora Cristina Ferreira foi a estrela do número 100 e o chef José Avillez o primeiro homem a surgir na capa da revista, abrindo, assim, caminho para celebridades masculinas como Manuel Luís Goucha, Pedro Teixeira, Kiko Martins e Tony Carreira.

Ao longo dos últimos oito anos, foram, no entanto, as mulheres que mais brilharam nas capas das edições que, mês após mês, foram chegando às bancas, como foi o caso de Catarina Furtado, Daniela Ruah, Rita Pereira, Cláudia Vieira, Fátima Lopes, Júlia Pinheiro, Dalila Carmo e Fernanda Serrano, que em dezembro do ano passado repetiu o feito, como pode (re)ver na galeria de imagens que se segue. Diana Chaves, em julho de 2016, foi a primeira a ter duas capas em banca. Não viria, no entanto, a ser a única.

No primeiro trimestre deste ano, a pandemia de COVID-19, que impôs um inesperado confinamento ao mundo, obrigou a equipa da Prevenir a preparar a edição de maio a partir de casa. As figuras públicas da capa foram subtituídas por imagens de objetos coloridos mas, tirando isso, nada mudou. A informação continua a ser rigorosa e credível, apresentando soluções práticas e conteúdos exclusivos, validados pelos 22 especialistas de diferentes áreas da saúde que integram o conselho científico da revista.

A edição de novembro, que recorda os momentos mais marcantes da existência da publicação, está nas bancas a partir de hoje. Atualmente com 110 páginas e com cinco secções, saúde, beleza, emoções, alimentação e família, a Prevenir, que também tem uma versão digital, está também acessível, para além do SAPO Lifestyle, através do seu site oficial e das suas redes sociais. A publicação tem perfis próprios no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Spotify, onde revela as canções que se ouvem na redação.