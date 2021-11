O português Fabiano de Abreu já era considerado como uma das pessoas mais inteligentes do mundo, ao ter sido aceite pela Mensa, a mais antiga e conceituada sociedade de QI alto do mundo, em 2018. Agora, esse estatuto acaba de ser reforçado com a entrada na Intertel, uma sociedade ainda mais restritiva do que a Mensa, onde só entram pessoas com 99 de percentil (na Mensa, o valor é acima de 98).

A Mensa Internacional, fundada em 1946, em Inglaterra, é a maior, mais antiga e mais conhecida sociedade de alto QI do mundo, onde só são aprovados quem mede pontuações acima de 98 de percentil nos testes de QI, que equivale a acima de 131 pontos com cálculo desvio padrão 15. A segunda mais antiga e ainda mais restrita que a Mensa é a Intertel, fundada em 1966 nos Estados Unidos inspirada na Mensa, mas com a exigência de que a pontuação do aprovado seja acima de 99 pontos de percentil, que equivale a 135 ou superior na escala Wechsler (média estatística 100, desvio padrão 15). “É uma grande honra ser aceite pela Intertel, uma sociedade que tem obra feita. Ao chegar a este patamar não me interessa a vaidade que o momento possa trazer, mas, sim, continuar a utilizar o meu intelecto para aprender mais e me sentir realizado, bem como tentar ajudar as comunidades onde me insiro: Castelo de Paiva e Portugal, onde tenho o meu coração; o Brasil, onde nasci, trabalhei muitos anos e onde tenho negócios e muitas ligações; Angola e EUA, onde também tenho ligações pessoais e profissionais”, afirma Fabiano de Abreu. O português nascido no Brasil, que trocou o Rio de Janeiro por Castelo de Paiva em busca de uma vida mais tranquila, tem um currículo vasto e em constante crescimento: é PhD em neurociências, Doutor e Mestre em Ciências da Saúde nas Áreas de Neurociências e Psicologia, Mestre em psicanálise, com formações também em neuropsicologia, história, antropologia e formação avançada em nutrição clínica. Possui mais de 50 títulos entre diplomas, registos e certificados. Em Portugal, tem o título reconhecido pela Universidade Nova de Lisboa, com formações na Cognos, TrainingHouse e atualmente é aluno de neurociências da educação na Universidade Católica. Fez ainda outras formações no Brasil, Estados Unidos, França e Espanha. Veja ainda: Acordou cansado e com sono? Estes alimentos dão-lhe energia extra























