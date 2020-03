A diretora-geral da Saúde exemplificou que, caso haja um agravamento da situação epidemiológica em Portugal, poderá ser necessário "suspender a atividade clínica não urgente" para libertar mais camas de internamento hospitalar e mais médicos e enfermeiros para cuidarem de doentes com COVID-19.

De acordo com Graça Freitas, o plano nacional de contingência para a COVID-19 estipula que os recursos, como hospitais e laboratórios, e as "reservas estratégicas" de medicamentos e equipamentos de proteção individual sejam adaptados à medida que "a doença evolui, por fases".

Neste contexto, considerou 05 de março (quinta-feira passada) como a "data adequada para abertura de concurso" para compra de material de proteção individual, sublinhando que a aquisição de novos equipamentos vai sendo feita em função da disponibilidade de 'stock' dos fornecedores.

"Não se coloca a questão financeira", assegurou o secretário de Estado da Saúde, afastando a possibilidade de falta de dinheiro do Estado para a compra desse material.

Em Portugal há 39 pessoas com COVID-19, mais nove do que no domingo. A maioria dos casos está na região Norte, "foco mais ativo" da infeção e que está ligado a um doente proveniente de Itália, país fora da China, onde começou a epidemia, mais afetado.

A epidemia de COVID-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos. Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, mas mais de 62 mil já recuperaram. A Itália tornou-se no país mais afetado fora da China, com 463 mortos e mais de 7.900 contaminados, estando cerca de 16 milhões de pessoas em quarentena no Norte do país. O novo coronavírus é uma família de vírus que pode provocar infeções respiratórias, como pneumonia.

