Há um mês que o país não registava um número de novos casos abaixo dos quatro mil, valor que remonta ao dia 3 de janeiro, quando foram atingidos 3.384 casos.

Estão internadas em Portugal 6.248 pessoas com a doença, mais 90 do que no sábado, das quais 865 em unidades de cuidados intensivos, menos 26.

Os dados de hoje revelam ainda que 6.573 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 606.166 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Hoje foi o sétimo dia consecutivo em que o número de recuperados superou o de novas infeções, quase o dobro.

O número de casos ativos em Portugal também regista um decréscimo. Há 145.090 pessoas com o vírus ativo, menos 3.269 em relação a sábado.

Desde março de 2020, Portugal já registou 14.158 mortes associadas à covid-19 e 765.414 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm em vigilância 187.440 contactos, menos 5.233 relativamente ao dia anterior. Este indicador tem também registado uma descida consistente desde o dia 30 de janeiro.