O escurecimento dos dentes acontece devido à própria estrutura do dente, que é composta por três edificações: a polpa, a dentina e o esmalte. O que confere a tonalidade da cor do dente é a dentina. "O escurecimento dos dentes dá-se também pelo desgaste natural e progressivo, inerente à idade, da parte externa do dente, o esmalte. Por esse motivo, as pessoas mais velhas tendem a ter dentes mais escuros que as pessoas mais jovens", explica Morvarid Keshvari.

No entanto, o consumo de certos alimentos com corantes, frutas cítricas, como o abacaxi e a laranja, ou bebidas como o vinho tinto, infusões de ervas, café, chá e refrigerantes, por exemplo, causam manchas superficiais no esmalte. Isso acontece devido aos componentes particulares de cada alimento. "A esses componentes damos o nome de agentes cromogénicos", refere a médica dentista.

"O tabaco tem também um papel preponderante no escurecimento precoce dos dentes, uma vez que a nicotina e o alcatrão pigmentam o esmalte. Alguns medicamentos compostos por tetraciclinas, clorhexidina ou fluoreto, também podem contribuir para a aceleração deste processo", acrescenta.

Por fim, a adoção de uma má higiene oral: "Para manter uma boca e dentição saudável é essencial escovar os dentes e a língua após cada refeição, utilizar fio dental, bem como, antissépticos para eliminar os germes responsáveis pelo escurecimento dos dentes", diz a especialista. Com a adoção de alguns hábitos diários é possível contrariar o escurecimento precoce dos dentes.

Médica dentista deixa cinco dicas

- Faça uma correta higiene oral. A primeira e mais eficaz medida a adotar é aprimorar a escovação dos dentes. É importante para uma boa saúde oral escovar os dentes três vezes por dia, ao acordar, após o almoço e antes de dormir;

- Evite alimentos com corantes. Por exemplo, alimentos de cores fortes e com agentes cromogénicos e frutas cítricas;

- Diminua o consumo de bebidas como café, vinho e refrigerantes. Estas bebidas aceleram o processo do escurecimento dos dentes. A solução passa por evitar ou diminuir o seu consumo e escovar os dentes, sempre que possível, após a sua ingestão;

- Escove os dentes com produtos de qualidade. A variedade de produtos de higiene oral é bastante grande, por esse motivo deve pedir indicações ao seu dentista para adquirir aqueles que são realmente os mais adequados às suas necessidades (uma escova com a densidade correta e um fio dental que seja eficaz);

- Não fume. O hábito tabágico é uma das principais causas de doença, e as doenças orais não são exceção! Para além do mau hálito e paladar alterado os componentes do cigarro provocam escurecimento precoce, uma vez que o fumo acaba penetrado entre os dentes, atribuindo um tom acinzentado e amarelado ao nosso sorriso.