O estudo, publicado na revista científica Scientific Reports, foi conduzido por uma equipa de investigadores do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa e resulta de escavações feitas na Gruta da Aroeira, em Torres Novas, entre 2013 e 2017.

Em declarações à Lusa, o paleoantropólogo João Zilhão disse que o trabalho "comprova, num caso em que a datação é absolutamente segura e, para os parâmetros do período, muito precisa, que há 400.000 anos as populações humanas da Península Ibérica dominavam as tecnologias ligadas ao uso controlado do fogo".

"E, se era assim na Península Ibérica, sê-lo-ia também seguramente nas outras regiões habitadas da Europa, Ásia e África", frisou.

Durante as escavações na Gruta da Aroeira, onde em 2017 foi encontrado o fóssil humano (um crânio) mais antigo de Portugal, com 400 mil anos, a equipa coordenada por João Zilhão recolheu vestígios da ação do fogo, como restos de ossos queimados e carvões.

"Podemos agora afirmar com segurança, com base na Gruta da Aroeira, que, há 400.000 anos, a humanidade já dominava o fogo", sustentou o paleoantropólogo português, ressalvando que tal "não quer dizer, evidentemente, que o não fizesse desde há mais tempo".