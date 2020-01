Segundo a polícia civil de Minas Gerais, a terceira vítima foi um homem de 89 anos, morador de Belo Horizonte, capital do estado.

Na quarta-feira, as autoridades confirmaram uma outra vítima fatal, um homem que não foi identificado. A primeira vítima confirmada da síndrome nefroneural foi Paschoal Dermatini Filho, de 55 anos.

Encontra-se ainda em investigação a morte de uma mulher com sintomas idênticos aos da síndrome, que ocorreu na cidade de Pompeu, em Minas Gerais, no final do ano passado.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) do Brasil informou que a água utilizada pela empresa Backer na produção de cervejas estava contaminada com uma substância tóxica, que poderá ser responsável pela morte de duas pessoas.

“Análises realizadas pelo MAPA constataram a contaminação da água utilizada pela Backer na fabricação de suas cervejas”, afirmou a pasta da Agricultura, acrescentando que a contaminação aconteceu nas dependências da empresa.