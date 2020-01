Em declarações à Lusa, Marta Gabriel, investigadora do instituto sediado no Porto, explicou hoje que o estudo visava “traçar as condições do ambiente interior” destas infraestruturas públicas de lazer e bem-estar.

“Queríamos recolher uma amostra que fosse representativa dessas condições para realizar trabalho de caracterização ambiental de forma a identificar alguns problemas, mas também oportunidades de melhorias das piscinas”, frisou.

Integrado no projeto ‘HEBE – Health, Comfort and Energy in the Built Environment’, o estudo, publicado em algumas revistas científicas, entre elas a 'Environment International', contou com a colaboração de 17 municípios do Norte do país e duas entidades desportivas.

Segundo Marta Gabriel, depois de analisadas as condições de segurança, qualidade da água e do ar ambiente de acordo com os critérios Organização Mundial de Saúde (OMS) e da legislação portuguesa, as 21 piscinas apresentaram "boas condições".

No entanto, alguns casos revelaram que "as piores condições de ventilação, induzem a maiores concentrações de subprodutos de desinfeção", especialmente em períodos de elevada afluência.

"Em períodos de elevada afluência, existe uma maior transferência dos subprodutos de desinfeção da água para o ar, o que indica que a exposição poderá ser potencialmente aumentada nesses períodos", afirmou Marta Gabriel.